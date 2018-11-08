موجز أخبار6.. مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 8 نوفنبر 2018 06:09 مساءً - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مهاب مميش يؤكد: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا بالمنطقة الاقتصادية.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

يستضيف الملعب الأوليمبي باستاد رادس مواجهة نارية في التاسعة مساء الجمعة المقبل، حيث يلتقي فريق الترجي التونسي صاحب الرض والجمهور بالنادي الأهلي، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا .

بعد تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد من موجة الطقس السيئ تضرب البلاد، ينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حال الطقس غدا الجمعة بداية الموجة فى نقاط مبسطة.

أعلنت مجموعة البنك الدولى فى تقريرها الصادر مؤخرًا بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2019: التدريب من أجل الإصلاح"، أن مصر نفَّذت خمسة إصلاحات للإجراءات المُنظِّمة لأنشطة الأعمال فى العام المنصرم بهدف المساعدة فى خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وصل إلى مدينة القدس، منذ قليل، الوفد الكنسى الذى أرسله قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لمتابعة آخر تطورات الوضع فى مشكلة دير السلطان.

أعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات ( الأوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

التقت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، مجموعة من طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم.

حذرت وكالة ناسا الأمريكية من أن ثلاثة كويكبات ضخمة ستمر هذا الأسبوع بالقرب من كوكب الأرض، فالكويكبات والتى من المتوقع أن يصل ارتفاع أكبرها إلى 30 متراً، ستقترب من الكوكب بعد غد السبت 10 نوفمبر، حيث من المنتظر أن يمر كويكب 2018 VS1 بجوار الأرض فى حوالى الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش.

أعلنت شركة مترو الأنفاق، تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج حتى محطة السيدة زينب كالمعتاد فى الاتجاهين، وتشغيل سكة مفرد ( طالع- نازل ) من محطة دار السلام حتى محطة السيدة زينب، لوجود عارض بالشبكة الكهربائية بسبب جسم غريب ( سيخ حديدى ) بالشبكة بمحطة مارجرجس.

تسلم وادى دجلة، خطاباً اليوم من الاتحاد المصرى لكرة القدم، بخوض مواجهة المصرى، يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الرابعة عشر بالدورى الممتاز.

أعلن الإخوانى الهارب يوسف القرضاوى رئيس ما يسمى اتحاد علماء المسلمين "الموالى للإخوان" ومقر الرئيسى فى الدوحة، اعتزاله إلقاء الخطابة نظرا لوصول سنه 93 عامًا.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم توفير التابلت للمدارس الخاصة على نفقة الوزارة موضحا أن المدارس ستتحمل تكلفة الشبكات الداخلية وتدريب المعلمين على النظام الجديد.

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة إن قناة السويس ستظل هي الممر الملاحي الأكثر أمانا والأقل تكلفة على مستوى العالم ولا خوف عليها من الطرق البديلة وذلك بفضل كونها تنتهج سياسات تسويقية مرنة ساعدت على اجتذاب كثير من السفن العملاقة والخطوط الملاحية العالمية لافتا إلى تجهيز الممر الملاحي بأحدث العلامات والشمندورات الملاحية ووسائل تأمين السفن.

كشف عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عن وجود مبلغ 14 مليار جنيه متأخرات للدولة لدى جهات غير قادرة على السداد وهى الهيئة المصرية للسكة الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، والشركة القابضة للغزل والنسيج.

حددت وزارة الإسكان يوم الإثنين 19 نوفمبر الجارى ، موعدا لبدء حجز 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع جنة داخل 6 مدن جديدة؛ أبرزها "6 أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والعبور والمنيا الجديدة والشروق".

أكد الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف أن حادث كسر باب معدية بسوهاج أسفر عن مصاب واحد ولا يوجد وفيات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.845 مليار جنيه.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات بالفيديو، رصد 9 شائعات انتشرت فى 6 أيام حيث نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيها بدل نقدى لكل فرد فى الأسرة، مؤكدةً أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أى زيادة.

لا صوت يعلو داخل جدران النادى الأهلى على مواجهة فريق الكرة الأول للترجى التونسي، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة على ملعب رادس، فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف واحد، تواجد الأهلى فى تونس شهد العديد من الكواليس، خاصة خلال مران الفريق الثانى الذى أقيم مساء الأربعاء نرصد أبرزها فى التقرير التالى.