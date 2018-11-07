مصر | رئيس مكتب المخابرات السابق بـ"اقتحام الحدود الشرقية": "الاختراق تم عبر الأنفاق وليس الحدود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مكتب المخابرات السابق بـ"اقتحام الحدود الشرقية": "الاختراق تم عبر الأنفاق وليس الحدود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بالعريش إبان أحداث يناير 2011، أمام الدائرة 1 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أثناء الإدلاء بشهادته في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" بأن مهمته في هذا الوقت كانت جمع المعلومات المتوافرة لإمداد عناصر حرس الحدود لتأمين ساحل البحر المتوسط، وخط الحدود في الاتجاه الشمال الشرقي، ومكافحة التهريب.

وذكر الشاهد بأنه حدث اختراق عبر الأنفاق وليس خط الحدود، وذلك عبر عناصر من حركة حماس، وذلك اعتبارًا من 26 يناير، وأشار بأن المعلومات المتوافر بأنه في يوم 28 يناير حدث اقتحام لقسم الشيخ زويد، وذكر بأن المتواجدين داخل القسم أصدروا استغاثات، وأشار إلى أنه كان لديهم عناصر حول القسم، وأضاف بأنه تم السيطرة على العناصر البدوية المشاركة في ذلك، وتم ملاحظة عناصر أخرى شكلهم غير مألوف.

وأشار الشاهد، إلى أن عدد المقتحمين للحدود يوم الاقتحام يزيد عن 500 فرد، وذكر بأن سيارات تويوتا دفع رباعي استقلها هؤلاء، وكانوا يحملون الأسلحة من بنادق آلية، ورشاش عيار 54، ومدافع آر بي جي، وتابع بأن هؤلاء توجهوا لأقسام الشرطة قاموا بإطلاق الأعيرة النارية لإحداث خلل أمني، ولفت الى نشوب اشتباك نجم عنه استشهاد عدد من العناصر الشرطية المدنية.

وعن المباني و المنشأت التي تم الاعتداء عليها، ذكر الشاهد بأن المعتدين تعدوا على مبنى أمن الدولة في رفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، بعض المصالح الحكومية، وعدد من الأكمني هي كمين السلام و كمين الريسة و كمين الخروبة و كمين الماسورة، بقذائف الآر بي جي.

وتابع، أن المعتدين كذلك اعتدوا وفخخوا خط الغاز في عدة مناطق منها السبيل ومنطقة الاميدان وجنوب العريش، وذكر الشاهد بأن العابرين المسلحين إلى داخل مصر كان هدفهم إحداث إرباك أمني بالبلاد، والمشاركة في اقتحام السجون، وذكر بأن عدد من عناصر خلية حزب الله و عدد من العناصر الفلسطينية كانوا في السجون حينها، وأشار بأن المقتحمين مكنوا هؤلاء من الهرب ذاكرًا أسمي أيمن نوفل وسامي شهاب اللذان كانا موجودين في السجن حينها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

