مصر | المشدد 15 عاما لمدير بشركة سمارت وانقضاء الدعوى لآخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 15 عاما لمدير بشركة سمارت وانقضاء الدعوى لآخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، حضوريا للأول وغيابيا للثاني، أولا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل أحمد مكارم بالتصالح وإلغاء أمر المنع رقم 5 لسنة 2016 وملحقه وإلغاء كافة التدابير المترتبة عليه واعتبارها كان لم تكن.

وعاقبت المحكمة، هاني مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وإلزامه برد مبلغ ثمانية وأربعون مليونا وستمائة وواحد وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيه "48661973"، وتغريمه مبلغا مساويا لهذا المبلغ ويعزل من وظيفته بتهمتي الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.

صدر الحكم بعضوية المستشاريين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني وسكرتارية صلاح مصطفى.