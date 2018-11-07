مصر | حملة مكبرة على الميادين العامة والشوارئع الرئيسية بالعاصمة لإزالة الإشغالات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة على الميادين العامة والشوارئع الرئيسية بالعاصمة لإزالة الإشغالات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة مكبرة على عدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية لرفع الإشغالات ورصد المخالفات بمشاركة جميع جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة – الإدارة لقوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه.

واستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة كالتالي:

- قطاع القاهرة الجديدة: شملت مدن ( الشروق – القاهرة الجديدة ).

- قطاع الشرق: شملت احياء (المطرية- السلام أول – المرج –مدينة نصر-النزهه).

- قطاع الغرب: شملت أحياء (عابدين - الأزبكية - الجمالية – الموسكي – السيدة زينب – الدرب الأحمر).

- قطاع الشمال: شملت أحياء (الساحل – الحدائق – الوايلي- روض الفرج).

- قطاع الجنوب: وشملت أحياء (المقطم – حي البساتين – حي المعادي – دار السلام – الخليفة- مصر القديمة – التبين ).

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الآتية:

- في مجال المرافق: (1316 إزالة إدارية، 219 إشغال طريق ،64 بائعا جائلا، 5 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة، 41 محضر تلوث بيئة، 88 محاضر إدارة بدون ترخيص، 36 لافتة إعلانات،10 عربات فول، 7 فاترينات لبيع المأكولات ـ 8 استكمال قرارات إزالة، 6 نقل أكشاك لاعتراضهم طريق مترو الأنفاق).

- في مجال المرور: (4944 كلبش، 79 تعطيل حركة المرور، 1615 سحب تراخيص، 7052 مخالفات نموذج 125، 47 طمس لوحات، 100 انتظار في الممنوع، 52 ملصقات ومعلقات، 264 مخالفة شروط الترخيص، 50 حظر سير النقل، 102 دون رخصة قيادة، 99 بدون رخصة تسيير، 269 انبعاث دخان، 353 أمن ومتانة،3 حجز درجات نارية، 12 توك توك، 315 تصالح).

وتتواصل الحملات بتلك المنطقة ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.