مصر | 6 ديسمبر .. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف النزهة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 ديسمبر .. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف النزهة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد في اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف النزهة" التي وقعت في شهر ديسمبر من عام 2013، لجلسة 6 ديسمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أحمد محمد محمدي وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم، بالاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.

