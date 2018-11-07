أخبار مصر | رئيس الوزراء يُشيد بالنجاحات والمردودات الايجابية لمنتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يُشيد بالنجاحات والمردودات الايجابية لمنتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات على المستوى الاقتصادى والاجتماعى.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بالشباب والعمل على صقل مهاراتهم وخبراتهم من خلال اشراكهم فى العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية، للاستفادة من طاقاتهم وابداعاتهم فى مختلف المجالات، واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، مشيراً إلى أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ شهد العديد من النجاحات والمردودات الايجابية الكثيرة، بداية من تنظيمه وانطلاقه فى نسخته الثانية ووصولاً إلى المقترحات والتوصيات التى تضمنت كافة الافكار التى تمت مناقشتها فى جلساته المتنوعة والتى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على حضورها والاستماع الى الرؤى والافكار المطروحة من جانب المتحدثين خلال تلك الجلسات، وهو ما أعطى انطباعات ورسائل ايجابية جيدة حول اهتمام القيادة السياسية بالاستماع إلى الشباب وارائهم، هذا إلى جانب اتاحة الفرصة للحكومة لعرض ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات تنموية فى مختلف القطاعات، وخاصة ما يتعلق بقطاع التعليم وما يتم بذله من جهود لتطوير هذا القطاع الحيوى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه من خلاله.

وفى هذا الصدد تناول الاجتماع استعراضاً لعدد من التوصيات والتكليفات التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى ختام فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، والتى تضمنت إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى للعام ٢٠١٩، على أن يتم خلال هذا العام انطلاق ملتقى الشباب العربى الأفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات التى تواجه الشباب بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية، حيث كلف رئيس الوزراء بإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة من الآن، ومراجعة مختلفة الترتيبات بالتنسيق مع المحافظة لاقامة هذا الحدث المهم، وكذا تكليف وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات والتنسيق لاعتماد إعلان شرم الشيخ للتكامل العربى الأفريقى الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، لدى جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى كوثيقة رسمية تتقدم بها مصر، هذا إلى جانب البدء فى اتخاذ الاجراءات الخاصة بتبنى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إقرار مبدأ أن الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب وآثاره المباشرة والجانبية حق أساسى من حقوق الإنسان، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الشباب المشاركين فى المنتدى من كل دول العالم ومؤسسات الدولة المصرية لتقديم الدعم المادى والمعنوى لضحايا الإرهاب فى العالم .

كما تضمنت التوصيات والتكليفات ايضاً قيام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالعمل على إنشاء مركز إقليمى لريادة الأعمال بمصر لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة، والتنسيق مع إدارة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لتنفيذ حملة دعائية على كافة المستويات السياسية والإعلامية إقليمياً ودولياً لتوعية الرأى العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائى ووضعها على أجندة المجتمع الدولى، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء وزير الموارد المائية والرى بالبدء فى إعداد هذه الحملة.