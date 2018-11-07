أخبار مصر | "مستقبل وطن" يُقيم منفذا لبيع "البطاطس" بأسعار مخفضة بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يُقيم منفذا لبيع "البطاطس" بأسعار مخفضة بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، منفذًا لبيع سلعة البطاطس بأسعار بمنطقة مساكن عين شمس. ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.

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