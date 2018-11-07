أخبار مصر | "مستقبل وطن" يُكرم 209 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يُكرم 209 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، حفلًا لتكريم 209 من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي المقيدين بمدارس إدارة المطرية التعليمية، وذلك بمسرح الأمل بالإدارة التعليمية، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.
يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.
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