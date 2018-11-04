نائب وزير التنمية بكازخستان: منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لتبادل الأفكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 4 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - قال بيركيك أريان، نائب وزير التنمية الاجتماعية فى كازخستان، إن منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لتبادل الآراء والأفكار بشأن بناء السلم، ومواجهة التحديات الكبرى للعصر الحديث.

وأضاف أريان، خلال كلمه له بجلسة "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام" بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، أن الهدف من السلام هو ضمان الرخاء فى القرن الحادى والعشرين لكافة المجتمعات الإنسانية، التى تتطلع إلى إحلال السلام وفض المنازعات المنتشرة بطريقة سلمية، وفى هذا الصدد أطلقت كازخستان مبادرة بشأن السلام، لتعزيز الحوار والانسجام فى مجتمعها للتواصل رغم الاختلافات العقائدية والثقافية.

وأشار نائب وزير التنمية الاجتماعية فى كازخستان، إلى أن بلاده خاطبت المجتمع الدولى بشأن مبادرة السلام التى أطلقتها، وأعلنت فى أغسطس الماضى، يوما عالميا لإحلال السلم وتعزيز التعاون وتعميق الثقة بين مختلف المجتمعات وإحلال وتجديد الاستقرار الإقليمى، مؤكدا أن رؤساء العالم هم المسئولون عن سلامة الجنس البشرى وحفظهم من ويلات الحروب.

ووجه أريان، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى نهاية كلمته بمنتدى الشباب.