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تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 4 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - وضع منظمو منتدى شباب العالم بوضع تمثال اللاعب الدولي والمصري محمد صلاح أمام قاعات المنتدى، وذلك احتفالا بالنجاحات التي حققها اللاعب في مسيرته الكروية . وبدأت فعاليات منتدى شباب العالم لليوم الثانى على التوالى وذلك بعقد 13 جلسة موزعة على عدد قاعات المنتدى. وانطلقت فعاليات اليوم الثانى، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.

والان نبدء بالتفاصيل

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