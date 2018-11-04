الرئيس الصينى يقيم مأدبة عشاء لرئيس الوزراء ووفود معرض الواردات بشنغهاى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 4 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمأدبة العشاء التى أقامها الرئيس الصينى لرؤساء الوفود والمشاركين بافتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للواردات بمدينة شنغهاى الصينية.

وتأتى مشاركة رئيس الوزراء بناءً على دعوة تلقاها من الرئيس الصينى شى جينبينغ، حيث تحل مصر ضيف شرف المؤتمر الذى سيحضره عدد كبير من قادة الدول.

ويٌلقى مدبولى كلمةً غدا الاثنين خلال افتتاح المعرض، حيث تشارك مصر كضيف شرف من خلال الجناح الوطنى المصرى، المٌصمم على الطراز الفرعونى، والذى سيتم افتتاحه من قبل رئيس مجلس الوزراء والرئيس الصينى.