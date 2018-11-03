بعد قليل.. انطلاق منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

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بعد قليل.. انطلاق منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسيوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 3 نوفنبر 2018 06:08 مساءً - ينطلق بعد قليل، منتدى شباب العالم الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى في مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى السادس من نوفمبر الجارى .
ويقدم حفل افتتاح الليلة الإعلامية مروج إبراهيم، حيث كانت قد قدمت الحفل الختامي لمؤتمر الشباب السنوى الذي عقد في أكتوبر 2016 بمدينة السلام شرم الشيخ.
في حين ستقدم الإعلامية نانسي نور حفل الختام يوم الثلاثاء المقبل وهى التي كانت تشارك في مؤتمرات الشباب من خلال تقديم رسائل يومية .
ويعد منتدى شباب العالم منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع ، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات.. في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
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