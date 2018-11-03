شكرا لقرائتكم خبر عن
فصل الكهرباء من 7 لـ9 صباح اليوم عن عدة مناطق بالمحلة بسبب أعمال الربطوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 3 نوفنبر 2018 03:11 صباحاً - أعلن المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، عن فصل التيار الكهربائي من المحول رقم 4 بمحطة محولات أبوعلى بالمحلة الكبرى، اليوم السبت، من الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة صباح اليوم نفسه، وذلك لتركيب خلية ربط جديدة للمغذيات.
وأوضح "الحسينى"، أن المناطق التى سيتم قطع الكهرباء عنها هى منطقة البرج وطريق الزراعة، وخلف مقابر سيدى خلف، وشارع المستشار، وامتداد مكتب العمل، وطريق ديرب شارع المصرف، ومجمع المحاكم، ومنطقة الزهراء، ومنطقة الزيوت، وشارع المضرب بالكامل، والنصر والزيوت، وبعض مناطق الريف وتشمل، قرية بطينة وتوابعها، وقرية القيصرية وتوابعها.
وطالب " الحسينى" سكان تلك المناطق والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر فصل الكهرباء من 7 لـ9 صباح اليوم عن عدة مناطق بالمحلة بسبب أعمال الربط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.