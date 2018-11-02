دماء الشهداء لن تضيع.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 2 نوفنبر 2018 08:21 مساءً - تحت عنوان دماء الشهداء لن تضيع، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، تفاصيل حادث أتوبيس به الأقباط فى المنيا، استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين فى هجوم إرهابى على أتوبيس به أقباط فى المنيا.. دماء الشهداء لن تضيع.. تحرك سريع واحترافى من أجهزة الدولة.. السيسى ينعى شهداء دير الأنبا صموئيل ويؤكد: عازمون على مكافحة الإرهاب.. رئيس الوزراء يتابع تداعيات الحادث مع وزراء الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى.. النائب العام يكلف فريقا من النيابة بالمتابعة.. إدانات واسعة من الأزهر والكنيسة الإنجيلية ومنتدى شباب العالم.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..

ـ المنتدى الثانى ينطلق اليوم بمشاركة الرئيس السيسى و5000 من شباب العالم.. «شباب العالم » على منصة «شرم الشيخ ».. إجراءات مكثفة لتأمين الضيوف.. جولات تفقدية لوزير الداخلية بالنقاط الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع والإجراءات بمطار المدينة

ـ استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين فى هجوم إرهابى على أتوبيس به أقباط فى المنيا.. دماء الشهداء لن تضيع.. تحرك سريع واحترافى من أجهزة الدولة.. السيسى ينعى شهداء دير الأنبا صموئيل ويؤكد: عازمون على مكافحة الإرهاب.. رئيس الوزراء يتابع تداعيات الحادث مع وزراء الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى.. النائب العام يكلف فريقا من النيابة بالمتابعة.. إدانات واسعة من الأزهر والكنيسة الإنجيلية ومنتدى شباب العالم

ـ الحبس والغرامة عقوبة «الدروس الخصوصية» فى مشروع قانون جديد.. "التعليم" أرسلت مشروع القانون لـ «النواب».. ونصوصه تتضمن العقوبة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألفا لمن يعطى درسا خصوصيا فى سنتر.. والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات إذا تكرر الجرم.. وتفعيل الضبطية القضائية منتصف نوفمبر

ـ «زاهى حواس» فى حوار خاص لـ ”الخليج 365”: أصعب لحظات حياتى حينما جلست مع عمر الشريف وسألنى "فين زاهى"

ـ «الأميرة الأفريقية » تنادى الأهلى فى «رادس ».. كارتيرون يطالب اللاعبين بغلق صفحة الذهاب أمام الترجى.. و«الخطيب» يؤكد على ضرورة التركيز فى العودة

ـ "المشروعات الصغيرة" يغير حياة مواطن اسكندرانى بـنصف مليون جنيه

ـ مذيع سابق بـ"الجزيرة" يكشف مؤامرات القناة القطرية ضد العرب