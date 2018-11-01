صور .. "خدعوك فقالوا " مبادرة جديدة لصندوق الإدمان لتوعية طلاب المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 1 نوفنبر 2018 12:10 مساءً - بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى تنفيذ مبادرة جديدة تحت عنوان " خدعوك فقالوا " لتوعية طلاب المدارس، بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات ضمن " برنامج اختار حياتك " والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعداد كوادر طلابية واكسابهم المهارات .



وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تصريحات اليوم ، إن المبادرة تستهدف توعية طلاب المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات ، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة ، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض ،بالاضافة الى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية طلاب المدارس وتوعويتهم بمخاطر الإدمان وانه المستهدف توعية الطلاب بـ3 الاف مدرسة فى مختلف المحافظات خلال الفصل الدراسى الحالى على ان يتم استكمال المرحلة الثانية فى الفصل الدراسى الثانى ليصل اجمالى عدد المدراس المستهدفة الى 10 الآف مدرسة خلال العام الدراسى 2018/2019 .

من جانبة أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ـ مدير صدنوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الأنشطة التوعوية المقدمة داخل المدارس تتنوع ما بين برنامج " إختار حياتك" والذى يهدف إلى بناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات واكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية كالتعارف والتواصل والعمل الجماعى وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان إلى جانب تنفيذ "لقاءات اليوم الواحد " والذى يعتمد على التواصل مع الطلاب والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال استخدام أساليب غير تقليدية ومن المتوقع إستهداف ما يقرب من 500 ألف طالب وطالبة بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية



مبادرة جديدة لصندوق الإدمان لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات (1)



مبادرة جديدة لصندوق الإدمان لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات (2)



مبادرة جديدة لصندوق الإدمان لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات (3)



مبادرة جديدة لصندوق الإدمان لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات (4)