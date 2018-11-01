الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العرب يدعو لإضراب يوم 29 نوفمبر لدعم فلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 1 نوفنبر 2018 12:10 مساءً - دعا غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب لوقفة دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية، والتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد العالمى والأمانة العامة لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، والمشاركة فى دعوة المنظمات النقابية العربية والاتحادات النقابية الإقليمية والدولية الصديقة لتنظيم يوم إضراب عمالى فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجارى، ليشمل كل العواصم.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، خلال المؤتمر النقابى الأفريقى حول دور العمال "الأولويات والتحديات" فى التنمية خلال القرن الـ21، الذى يستضيفه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الهدف من هذه الدعوة دعم نضال الشعب الفلسطينى والانتفاضة الشعبية لإسقاط "صفقة القرن" التى تعسى لها الإدارة الأميركية، وفرض التطبيع مع الاحتلال، والتصدى للإجراءات الإسرائيلية التعسفية التى تسعى إلى إحباط إرادة الشعب الفلسطينى والنيل من صموده فى مواجهة الاحتلال.

وأوضح أن ما تقوم حكومة الاحتلال من سياسات التهجير والتهويد والفصل العنصرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وكذلك رفض سياسة الإدارة الأمريكية العدوانية الداعمة للاحتلال وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الاسرائيلى ونقل سفارة بلاده إليها، وتأييد القانون العنصرى للدولة اليهودية، وإغلاق مكاتب منظمة التحرير والامتناع عن دفع مستحقات "الأونروا" فى محاولة تجفيف مصادرها المالية وإغلاقها تمهيدا لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأخيراً قرارها إنهاء عمل القنصلية الأميركية فى مدينة القدس .

وأكد غصن على حرية واستقلالية الحركة النقابية الفلسطينية داعيا عمال فلسطين إلى الوحدة والتضامن والنضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم والتمسك باستقلالية وحرية الحركة النقابية الفلسطينية.