استثناء جامعة القاهرة من المنافسة بمسابقة أفضل جامعة واعتبارها نموذج استرشادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 1 نوفنبر 2018 12:10 مساءً - قررت اللجنة المشكلة لاختيار أفضل جامعة مصرية، التى ترأس اجتماعها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، من خلال المسابقة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب الذى عُقد بجامعة القاهرة فى يوليو الماضى، استثناء جامعة القاهرة من المنافسة واعتبارها نموذجًا استرشاديًا لباقى الجامعات المصرية، بما يعنى أنها غير قابلة للمنافسة على مستوى الجامعات المصرية، وأنها النموذج الأمثل للجامعات المصرية "the ideal benchmark and role model".

ويُعد اعتبار جامعة القاهرة خارج المنافسة، "إشادة حكومية" كبيرة توضح مكانة الجامعة وما حققته من إنجازات خلال العام الماضى، وما قدمته من استعدادات جديدة مع بداية العام الدراسى الحالى طبقا لمعايير جائزة أفضل جامعة مصرية.

كما أن اعتبار جامعة القاهرة نموذجًا استرشاديًا مرجعيًا بعد تقييم اللجنة الحكومية لـ 26 جامعة مصرية أخرى، يُؤكد نجاح الجامعة في نهجها الجديد نحو التطلع إلي العالمية من خلال التحول إلى جامعة من جامعات الجيل الثالث، التي تستهدف توظيف واستغلال المعرفة، وربط البحث العلمي بالتنمية الشاملة، وحماية الأمن القومي، ورفع الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر للجنة المشكلة التي اتخذت قرار استثناء الجامعة من المنافسة وإعتبارها نموذجًا استرشاديًا، كما وجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل العمل علي تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها منذ توليه مسؤولية رئاسة الجامعة، خلال الفترة المقبلة للحفاظ علي مكانة الجامعة العلمية والسعي إلي المنافسة الدولية. وأوضح أن الجامعة رصدت مكافأة مالية قدرها 10 مليون جنيه للكلية التي تدخل ضمن أفضل 100 تخصص في التصنفيات الدولية، بالإضافة إلي زيادة مكافأة النشر الدولي، ووضع خطة نموذجية لجذب الطلاب الوافدين.

وتقدم الخشت، بخالص التهنئة للجامعة التي سوف يتم إعلان فوزها بجائزة أفضل جامعة مصرية بالمسابقة، متمنيًا التوفيق لها ولكل الجامعات المصرية، مؤكدًا علي إستعداد جامعة القاهرة لتقديم كافة أشكال الدعم لأي جامعة أو مؤسسة بما تمتلكه من خبرات وإمكانيات من أجل المساهمة في الإرتقاء بمستوي الجامعات المصرية والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

وكانت اللجنة المُشكلة لإختيار أفضل جامعة مصرية قد وضعت عدة معايير لتقييم الجامعات، تشمل البنية التحتية، وجاهزية القاعات الدراسية والمعامل، وأماكن التدريب، والشكل الجمالى للجامعة، والمستوى الأكاديمى من حيث النشر العلمى ونسبة الطلاب لأعضاء هيئة التدريس، وموقعها على الإنترنت، وكذلك مدى قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها، إلي جانب التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والرعاية المادية والإجتماعية والطبية، والأنشطة الطلابية، وإنتظام وإنضباط الدراسة، وكذلك إسهامات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.