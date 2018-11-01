الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ43 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 1 نوفنبر 2018 12:10 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالإذن لـ43 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، الموضحة قرين كل اسم فى الجدول الآتى مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 75 الصادر بشان الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس القرار رقم 857 للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والخاص باستمرار العمل بالتشكيل الحالى لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة الإضافية، التى أقرها الوزير بعد انتهاء الدورة الحالية للمجالس فى شهر يونيو الماضى .

واستثنى من هذا القرار 4 مجالس تصديرية هى الطباعة والتغليف والحاصلات الزراعية والجلود والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة وذلك لعدم انتهاء مدتهم الحالية.