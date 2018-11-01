غدا طقس مائل للحرارة.. وأمطار غزيرة بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 30 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 1 نوفنبر 2018 12:10 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على باقى الأنحاء لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون غزيرة على حلايب وشلاتين ، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 30 والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 31 والصغرى 17 ، وقنا العظمى 31 والصغرى 18 ، وأسوان العظمى 32 والصغرى 23 درجة.