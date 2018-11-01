وصول جثمان حمدي قنديل لمسجد الرحمن الرحيم.. ونجلاء فتحى تستقبل المعزين

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وصول جثمان حمدي قنديل لمسجد الرحمن الرحيم.. ونجلاء فتحى تستقبل المعزينوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 1 نوفنبر 2018 12:10 مساءً - وصل منذ قليل جثمان الإعلامى الكبير الراحل حمدى قنديل مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، لتأدية صلاة الجنازة على روحه، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بالبساتين.
وجاء في مقدمة الحضور الفنانة نجلاء فتحي زوجة الراحل، والفنانات إلهام شاهين، ويسرا، ورجاء الجداوي، وميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، والمخرجة إيناس الدغيدي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.
كان الإعلامى حمدى قنديل قد توفى أمس بمنزله بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عامًا، وذلك حسبما أعلن شقيقه المحامى عاصم قنديل.
يذكر أن الإعلامى الكبير حمدى قنديل قدم العديد من البرامج الكبرى والهامة ذات الطابع السياسى، والتى جعلته أحد أبرز نجوم برامج التوك شو، وهو زوج النجمة الكبيرة نجلاء فتحى.
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