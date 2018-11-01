شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة ينعى حمدي قنديل: «انكسر القلم الرصاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى النجم محمد أبوتركية، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، الإعلامي حمدي قنديل الذي وافته المنية، مساء الأربعاء، عن 82 عامًا.

وكتب «أبوتريكة»، عبر حسابه على «تويتر»، فجر الخميس: «رحم الله الكاتب والإعلامي الكبير حمدي قنديل وأسكنه فسيح جناته. انكسر القلم الرصاص ولكن مازالت كلماته وكتاباته عالقة في أذهان الجميع، وصدق حين كتب عشت مرتين».

وقدم «قنديل» عددا من البرامج التلفزيونية من بينها برنامج «قلم رصاص»، وقدم مذكراته في كتاب بعنوان «عشت مرتين» عام 2014 عن دار الشروق.