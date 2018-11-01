شكرا لقرائتكم خبر عن «خالف تخصصه وشوّه وجه طفلة».. التحقيق مع طبيب نساء وتوليد في سوهاج (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، بفحص واقعة قيام طبيب نساء وتوليد بإجراء عملية جراحية في غير تخصصه لطفلة من قرية «أولاد خلف» في مركز دار السلام، ما نتج عنه مضاعفات خطيرة في وجه الطفلة، ووجه المحافظ بالتواصل مع أسرة الطفلة وتقديم المساعدة الطبية.

وقال «جميعة»، في بيان صحفى، مساء الأربعاء، إن مديرية الصحة فحصت الواقعة وتبين أن الطبيب «م. ف» من مركز دار السلام، وهو طبيب نساء وتوليد، أجرى عملية جراحية بوجه الطفلة مكة خالد، أدت لحدوث مضاعفات في وجهها، مشيرا إلى أنه أحال الواقعة إلى النيابة العامة، وقرر غلق عيادة الطبيب، ومخاطبة نقابة الأطباء لإحالته إلى لجنة آداب المهنة، ونقل الطبيب خارج مستشفى دار السلام.

وأشار المحافظ إلى أنه تبين من الفحص أن هناك شقة أخرى بجوار عيادة الطبيب يستخدمها في إجراء العمليات الجراحية، وبها غرفتين للعمليات، و4 أسرة إقامة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات العاجلة لغلق عيادة الطبيب والشقة المجاورة.