شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بالأعمال المصري في الكونغو: تعرضت للإهانة من بعثة المصري.. وسألجأ إلى القضاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق غنيم، القائم بأعمال السفير المصري في الكونغو الديمقراطية، إنه تعرض للإهانة من قبل مسؤولي بعثة نادي المصري البورسعيد في كينشاسا، وإنه لن يفرط في حقه وسيلجأ إلى القضاء.

واستنكر، في مداخلة مع برنامج «ملعب أون» على «أون سبورت»، مساء الثلاثاء، تصرفات وفد النادي البورسعيدي بمجرد وصوله إلى أرض المطار، مشيرًا إلى أنه أبلغ بعثة النادي بطبيعة الأحوال السياسية والاجتماعية في الكونغو قبل المباراة.

وأشار إلى أن بعض مسؤولي البعثة أبدوا استيائهم لعدم استقبال القائم بالأعمال المصري لبعثة الفريق في المطار، وأنه بدأ «رحلة من المعاناة مع البعثة منذ يومها الأول في الكونغو».

وأضاف أنه تعرض للإهانة من قبل بعثة نادي المصري، وأن بعض مسؤوليها اتهموا السفارة بالاضطهاد والوقوف مع الجانب الآخر، مشددا بأن «هذا الكلام عار تماما عن الصحة».

وأوضح أن بعثة النادي تقدمت بشكوى رسمية ضد السفارة تتهما بعم استقبال بعثة الفريق أو التواصل معها، وخاطب القائم بالأعمال المصري رئيس بعثة النادي، أحمد الشملة، وسأله: «كنت راكب مع مين العربية وأنت جاي من المطار؟».

وأشار «غنيم» إلى أنه تلقى اتصالا من سمير حلبية، رئيس النادي، أبلغه فيه اعتذاره عن الأحداث وتقديره لجهود السفارة، موضحًا أنه لا يقبل بالاعتذار، ولا يريد مديحا ولا ذمًا من أحد، وأنه يرفض الزج باسم السفارة في أية مشكلات.

وقال إنه حاول تهدئة إبراهيم حسن، مدير الكرة السابق، أثناء إصابة حسام حسن، المدير الفني السابق، وسقوطه على أرضية الملعب، مشيرا إلى أن أحد مسؤولي البعثه وجه إليه السباب.

وأشار إلى أن «إهانته تعد إهانة لممثل مصر في الكونغو الديمقراطية، وأن رئيس بعثة النادي حاول الاعتداء عليه في الملعب، وكرر الأمر نفسه في فندق إقامة البعثة، وطالبه بتقديم اعتذار.