انت الان تتابع الكلاب كشفتهم.. سقوط عصابة تصنيع الحشيش المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م

أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصر إجرامى ضمن تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى الاتجار وإعداد مخدر الحشيش، وضبط 68 طربة لذات المخدر وبندقية آلية والأدوات المستخدمة فى عملية الإعداد. تابعت إدارة النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيل عصابى تخصص فى مجال الاتجار بمخدر "الحشيش" وقيامهم بإعداد وتجهيز مكبس لخلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته، وأمكن تحديد عناصر التشكيل وهم 4 عاطلين وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، والاشتراك مع قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بعدة حملات وتم تفتيش مسكني الأول والثانى، وأسفر ذلك عن ضبط (مكبس هيدروليكى يستخدم فى كبس وتدوير وتهيئة وإعداد مخدر الحشيش و65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو، بندقية آلية، 3 خرن