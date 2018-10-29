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التعليم تقيم حفل توزيع مسابقة " فنى مبتكر " الأربعاء المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 29 أكتوبر 2018 08:01 مساءً - تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حفل توزيع جوائز مسابقة 'فني مبتكر' لريادة الأعمال والابتكار، الأربعاء المقبل . جدير بالذكر، أن مسابقة "فني مبتكر" تعتبر الأولى والوحيدة حاليًا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا المخصصة لريادة الأعمال فى مدارس التعليم الفني، والتى تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار في مدارس التعليم الفني، وتشجيع طلاب التعليم الفني على أن يكونوا روادًا للأعمال، وتمثل المسابقة من خلال نسختها الأولى أحد الآليات الداعمة لتكوين كوادر شبابية قادرة علي انتاج أفكار مبتكرة و تحويلها لمشروعات ناجحة ومؤثرة في المجتمع وسوق العمل، بما يساعد في نمو الاقتصاد المصري.

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