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وصول أول طائرة من روسيا لمطار شرم الشيخ على متنها 223 سائحًا روسيًا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 29 أكتوبر 2018 03:10 مساءً - وصلت أول طائرة من روسيا، اليوم الاثنين، إلي مطار شرم الشيخ وعلي متنها 223 سائحا روسيا، وكان خط سير الرحلة من روسيا إلي كزخستان ومن كازخستان إلي شرم الشيخ. وقامت شركة نفر تورز للسياحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بجنوب سيناء ومطار شرم الشيخ ومحافظ جنوب سيناء لاستقبال يشرف مصر أمام العالم ولكي يشجع أغلب الروس للقدوم إلي مصر عبر كزخستان إلي أن تقوم الحكومة الروسية بفتح الطيران المباشر.

وصول اول طائرة من روسيا اليوم الي مطار شرم الشيخ

وصول اول طائرة من روسيا اليوم الي مطار شرم الشيخ

وصول اول طائرة من روسيا اليوم الي مطار شرم الشيخ

وصول اول طائرة من روسيا اليوم الي مطار شرم الشيخ

وصول اول طائرة من روسيا اليوم الي مطار شرم الشيخ

وصول اول طائرة من روسيا اليوم الي مطار شرم الشيخ

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