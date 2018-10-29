انت الان تتابع كونتي يقطع إجازته في مصر من أجل عيون ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٦ ص

أصبحت مسألة إقالة جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، الشغل الشاغل للصحافة الإسبانية، عقب الخسارة (5/1) أمام برشلونة، على ملعب كامب نو، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني (الليجا)، وفي هذا الصدد، قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، اليوم الإثنين، إن المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، قطع إجازته في مصر، عائدًا إلى لندن، لإنهاء بعض متعلقاته هناك، قبل تولي القيادة الفنية للفريق الملكي، ومن جانبها، أشارت أيضًا شبكة قنوات "ميدياست إيطاليا"، إلى أن كونتي جاهز لتولي مسؤولية ريال مدريد.

وأضافت «ميدياست» إيطاليا، أن مدرب منتخب إيطاليا السابق، كان قد ألمح مؤخرًا، لبعض المقربين منه، إلى إمكانية تدريبه للميرينجي.وواصل ريال مدريد نتائجه السلبية تحت قيادة لوبيتيجي، بالخسارة في 3 مباريات متتالية بالدوري، أمام كل من ديبورتيفو ألافيس، وليفانتي، وبرشلونة، على الترتيب، ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا