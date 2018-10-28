التربية والتعليم: تكليفات بالرقابة على اليوم الدراسى ومجموعات التقوية بالمدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 28 أكتوبر 2018 05:46 مساءً - قال أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تكليفات من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالرقابة المستمرة على اليوم الدراسى ومجموعات التقوية للتأكد من جديتها.

وأضاف أحمد صابر لأولياء الأمور خلال حملة غلق مركز جينيس بالنزهة، إن أغلب العاملين بمراكز الدروس الخصوصية غير معلمين ولا نعلم ما يبث هؤلاء فى عقول أبناؤنا وغير أمناء.

ومن جانبهم طالب أولياء الأمور من أعضاء الحملة بإغلاق المراكز وتفعيل مجموعات التقوية قائلين: "إحنا تعبنا وفلوسنا ضايعة على الدروس".

وتفاجأ أعضاء الحملة بأن من يدير سنتر الدروس الخصوصية هو أحد القيادات الأمنية السابق.