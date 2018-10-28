صور.. العادلى: 30 سيارة دفع رباعى تقل مسلحين شاركت فى اقتحام السجون بـ 25 يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 28 أكتوبر 2018 05:46 مساءً - قال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم، الأحد، خلال شهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إن 30 سيارة دفع شاركت فى الهجوم على السجون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

واستكمل "العادلى" شهادته أمام محكمة الجنايات وأكد أن عناصر الحرس الثورى وحزب الله والإخوان وحماس شاركوا فى اقتحام السجون لتهريب عناصرهم باستخدام 30 سيارة دفع رباعى تقل مسلحين، وان عملية اقتحام السجون كانت منسقة فتم إحداث فوضى داخل السجن قبل موعد الهروب، لإلهاء قوات تأمين السجون، وفى هذا التوقيت هجم المسلحون واللوادر على السجون، ونتج عن ذلك القتل والتدمير والحرائق.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".