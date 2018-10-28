مصر للطيران: زيادة رحلات الشركة خلال الجدول الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني، والعضو الحادي والعشرين بتحالف ستار العالمي، بدء العمل بجدول رحلاتها لفصل الشتاء الذي يتزامن مع فترات إجازات نصف العام الدراسي وأعياد الكريسماس.

يتضمن الجدول الشتوي المقرر العمل به اعتبارا من اليوم 28اكتوبر، وحتي نهاية مارس 2019م، زيادة رحلاتها من القاهرة إلى العديد من الوجهات في أفريقيا، ومنطقة الخليج والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

وعدلت الشركة جدول الشتاء بما يتناسب ورغبات الركاب حول العالم، ومتطلبات السوق من عرض وطلب، خاصة فيما يتعلق برحلاتها إلى السوق الأفريقي، تبنت الشركة استراتيجية توسعية لتعزيز تواجدها بهذا السوق الحيوي الواعد، من المزمع تسيير رحلات جديده إلى مدينة كيجالي برواندا، بواقع 3 رحلات من خلال ربط رحلاتها بعنتيبي، بالإضافة إلى إطلاق رحلات جديدة الي دوالا بالكاميرون ، بواقع 3 رحلات بالربط مع رحلات ناجامينا بتشاد، والتي زادت تردداتها بواقع 3 رحلات أسبوعياً، وأبوجا وكانو لتصل إلى 7 رحلات أسبوعياً إلى كل منهما هذا بالإضافة إلى 6 رحلات جوية إلى نيروبي.

وعن رحلات الشرق إلى الشرق الأقصى، من المقرر تسيير رحلات جديدة إلى مدينة هانزو بالصين، هذا بالإضافة إلى زيادة ترددات إلى بعض الوجهات مثل طوكيو لتصل إلى رحلتين أسبوعياً بدل من رحلة واحدة فضلاً عن زيادة رحلاتها إلى هونج كونج بواقع 3 رحلات أسبوعية.

أما عن منطقة المغرب العربي، تستمر الشركة في تسيير رحلاتها إلى مدينة كازابلانكا بواقع 14 رحلة أسبوعياً بدلا من 11رحلة، وعن رحلاتها إلى تورونتو تستمر بتشغيل 4 رحلات بدلاً من 3 رحلات مقارنة برحلاتها في الشتاء الماضي.​