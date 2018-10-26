موجز السادسة مساء.. 5 ملايين و385 ألف مواطن ترددوا على وحدات فحص فيروس c

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 26 أكتوبر 2018 06:09 مساءً - نشر"الخليج 365" عددا من الأخبار والتقارير المهمة، خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها نشر توصيات الشباب المشاركين بمنتدى شباب العالم، وتغطية لاستعدادات مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى، في إطار السوبر المصرى السعودى، فضلا عن باقة من الاخبار والتقارير الفنية والاقتصادية

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة 6 مساء:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مسح 5 ملايين و385 ألفا و 335 مواطنا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية "100مليون صحة"، وذلك ضمن المرحلة الأولى والتي انطلقت فى 9 محافظات في الأول من أكتوبر الجارى.

قاد النجم المصري حسين الشحات فريق العين لتحقيق الفوز على عجمان بثلاثية دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإماراتى.

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على رئيس حى غرب بالإسكندرية لتلقيه رشوة مالية من أحد الأشخاص داخل مقر الحى.

أطلق مؤتمر الاستثمار فى المستقبل 2018، فى ختام جلساته "بيان الشباب"، حيث تضمنت 13 محوراً رئيساً، وجاءت نتيجة لسلسة من الجلسات التى جمعت نخبة من الشباب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المؤتمر الذى شهدته إمارة الشارقة فى 24 و25 أكتوبر الجارى.

انقلبت الهاربة آيات عرابى القيادية بتحالف الإخوان، على قطر وتنظيم الإخوان وبالأحرى على إعلام الجماعة، معتبرة أن تطبيعهم مع إسرائيل مفضوح.

تسبب ماس كهربائى فى اشتعال مكتب داخل مبنى إحدى شركات صيانة الطائرات، العاملة داخل أرض مهبط مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الجمعة، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث أى إصابات بين العاملين، وتسبب اشتعال النيران فى تلف المكتب بالكامل وجزء من المبنى، وانتقلت سلطات الأمن لموقع الحادث لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية.

علاقة قوية ومميزة، فى شتى المجالات، باتت تجمع مصر بألمانيا خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجحت الدبلوماسية المصرية، فى إعادة دور مصر وقيمتها وعلاقاتها القوية بمختلف دول العالم، لا سيما الدول القوية مثل ألمانيا.

أزمة الطرود المفخخة فى الولايات المتحدة شهدت العديد من المفاجآت بين محاولات إلصاق التهمة بداعش والحزب الديمقراطى وبين تحميل التيار اليمينى اللوم ومعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى الوقت الذى تم فيه العثور على طردين مفخخين فى نيويورك وفلوريدا.

تذهب إلى بيته وفى رأسك صورة ومعلومات مسبقة يتم تداولها عنه على نطاق واسع. فتكتشف أن معظمها خطأ، قد تحمل فى ذهنك صورة لهذا الفنان الراحل الوسيم، وربما تعطيك وسامته وأناقته إيحاء بأنه كان ذاك «الجان»

تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء فى مصر، فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018؛ لمناقشة قضايا الشباب فى إطار محاور السلام والتطوير والإبداع، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والجامعات والشركاء الإعلاميين.

أكد اللاعب المصرى حسين الشحات على استمراره مع نادى العين حتى نهاية تعاقده نافياً الانباء التى ترددت حول توقيعه للنادى الأهلى من أجل الانضمام لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة

أعلن الاتحاد السعودى لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن توصله لاتفاق مع نظيره المصرى على إقامة السوبر السعودى المصرى على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين فريقى الأهلى المصرى والاتحاد السعودى يوم 27 نوفمبر المقبل فى القاهرة.