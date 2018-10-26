صور.. نقيب البيطريين: الانتهاء من إنشاء مقر للاتحاد العربى فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 26 أكتوبر 2018 12:09 صباحاً - قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، إنه تم إنجاز مهمة وجود مقر لاتحاد الأطباء البيطريين العرب، والذى من المقرر أن يتم الإنتهاء منه الخميس المقبل، بتكلفة 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك تكون مصر قد اوفت بوعدها بوجود مقر للاتحاد.

وأضاف العامرى، خلال كلمته، بجلسة اتحاد الأطباء البيطريين العرب، أنه تواصل مع جامعة الدول العربية لبطئ إجراءات فى أن يصبح اتحاد البيطريين، ضمن أحد الاتحادات الفاعلة لديها، مؤكدا أن مصر ملتزمة بدعم الاتحاد العربى، وأن يكون رائدا فى مجال تخصص أعضائه.

وأوضح رئيس اتحاد البيطريين العرب، أن النقابة المصرية نفذت مشروع موقع الكترونى للاتصال بأعضائها وتقديم كافة الخدمات لهم إلكترونيا، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تنفيذه أيضا للاتحاد لاستمرار تواصله مع أعضائه بكافة البلاد.