صور.. نقيب البيطريين: الانتهاء من إنشاء مقر للاتحاد العربى فى مصر

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صور.. نقيب البيطريين: الانتهاء من إنشاء مقر للاتحاد العربى فى مصروالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 26 أكتوبر 2018 12:09 صباحاً - قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، إنه تم إنجاز مهمة وجود مقر لاتحاد الأطباء البيطريين العرب، والذى من المقرر أن يتم الإنتهاء منه الخميس المقبل، بتكلفة 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك تكون مصر قد اوفت بوعدها بوجود مقر للاتحاد.
وأضاف العامرى، خلال كلمته، بجلسة اتحاد الأطباء البيطريين العرب، أنه تواصل مع جامعة الدول العربية لبطئ إجراءات فى أن يصبح اتحاد البيطريين، ضمن أحد الاتحادات الفاعلة لديها، مؤكدا أن مصر ملتزمة بدعم الاتحاد العربى، وأن يكون رائدا فى مجال تخصص أعضائه.
وأوضح رئيس اتحاد البيطريين العرب، أن النقابة المصرية نفذت مشروع موقع الكترونى للاتصال بأعضائها وتقديم كافة الخدمات لهم إلكترونيا، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تنفيذه أيضا للاتحاد لاستمرار تواصله مع أعضائه بكافة البلاد.
وأكد أنه انطلاقا من دور النقابة المصرية فى دعم الدول العربية أعضاء الاتحاد، فأنه سيتم تقديم كافة الخدمات المتاحة للبيطريين المصريين، للبيطريين العرب بنفس التزاماتها المالية.
وأضاف العامرى، أن عدد الطبيبات ازداد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حتى أصبح نحو 90% من طلاب 18 كلية بيطرية فى مصر، طالبات، قائلا: وذلك يعنى أن النقيب القادم للطب البيطرى فى مصر، طبيبة بيطرية لا محالة.
وفى سياق متصل، قال الدكتور شهاب عبد الحميد، الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء البيطريين العرب السابق، إنه نظرا لارتفاع عدد الطبيبات البيطريات عن الفترة الماضية، فمن المفضل إن يتم إنشاء أمانة خاصة بالطبيبة البيطرية فى الاتحاد، مشيرا إلى أن العمل الحكومى للطبيب البيطري على مستوى الدول العربية أصبح يتقلص، كما دفع الأعضاء التوجه إلى العمل الخاص، وبالتالى لابد من دعم الاتحاد لشباب البيطريين، وتقديم دراسات لهم بالمشروعات البيطرية الصغيرة، وإنشاء أمانة خاصة للشئون البيطرية، للتعامل مع الوضع الحالى.
وتابع: "لابد من دعم الشباب، من خلال منحهم قروض لتنفيذ المشروعات، وتقديم دورات تدريبية لهم فى التخصصات المختلفة فى الطب البيطرى"، مشيرا إلى أن الاتحاد حتى الآن لم يشكل لجان متخصصة، لافتا إلى ضرورة عملها لمناقشة المشاكل المختلفة، لتسهيل العمل داخل الاتحاد، لذا فسيتم دراسة ذلك للمكتب الدائم للاتحاد، لبحث إمكانية تنفيذه.
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