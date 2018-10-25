الرى تعلن تنفيذ مشروعات فى بورسعيد ودمياط بقيمة 20 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - أكدت المهندسة صفاء الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى دمياط وبورسعيد أنه تم بتنفيذ العديد من المشروعات فى نطاق محافظتى دمياط وبورسعيد خلال العام المالى الماضى 2017-2018 فى إطار استعدادات الوزارة للوفاء بمتطلبات كل احتياجات القطاع الزراعي على مدار العام وخاصة المحاصيل الصيفية، بتكلفة 20.5 مليون جنيه

وأوضحت الدسوقي فى تقرير قدمته لوزير الرى أنه تم رفع كفاءة شبكة المجارى المائية من الترع الرئيسية والفرعية وتأهيل المصارف الزراعية والحفاظ على المنشأت والمرافق المائية والأعمال الصناعية عليها وتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة لها لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى مختلف الزمامات إلى جانب ضمان وصول المياه إلي نهايات الترع المتعبة ومواجهة كافة أشكال التعديات على منافع الرى.

وأضافت الدسوقى أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بدمياط قامت على مدار عام كامل بتنفيذ العديد من الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المنتفعين بقيمة 20.5 مليون جنيه في مجال الإنشاءات والإحلال والتجديد والصيانة والتطهير ونزع الحشائش والأعمال الصناعية ، وجارى الان تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة بنطاق تلك المحافظات

وأشارت الى أن الإدارات التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى دمياط وبورسعيد تقوم خلال العام المالى الحالي 2018/2019 بتنفيذ العديد من الاعمال ومنها : قيام الإدارة العامة لري دمياط بتنفيذ حزمة من الأعمال تضمنت إحلال وتجديد للبوابات ومصبات نهايات الترع بدائرة الإدارة بتكلفة 1,4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ فعلية 30 % حتى الان، وعملية صيانة الجسور والكبارى بتكلفة 945 ألف جنيه بنسبة تنفيذ فعلية 86% ، وإحلال وتجديد عدد 5 بدالات بتكلفة 703 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 6 % حتى الان ، إلى جانب تطهيرات ونزع حشائش بدائرة الإدارة بتكلفة 2,4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75 % .

و تقوم الإدارة العامة لرى السلام بتنفيذ بعض المشروعات منها : تكاسي الدبش والاحجار بدائرة الإدارة بتكلفة 2,4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 55% حتى الان ، كذلك احلال وتجديد الهدارات لنهايات الترع بتكلفة اجمالية 829 جنيه بنسب تنفيذ 46% حتى الان . كذا تم تنفيذ توريد وتركيب وحدة رفع تصرف 0.5 م3/ث بمحطة شادر عزام بتكلفة اجمالية 764 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 100 %وأعمال تطهيرات ونزع حشائش لمجرى ترعة السلام الرئيسية وترع هندسة رى المطرية وصان الحجر والقنطرة وبورسعيد بأطوال اجمالية تبلغ ( 599 كيلو متر ) وذلك باستثمارات نحو ( 2,8 مليون جنيه ) تم تنفيذ 59 % من قيمة الاعمال حتى الان حيث تخدم هذه التطهيرات مساحة ( 188 الف فدان ) .

واضافت الدسوقة أنه تم تنفيذ تطهيرات ل 26 مصرف بطول 130 كيلو متر طولى بتكلفة اجمالية 3 مليون جنيه تم تنفيذ نسبة 27 % حتى الان، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية في نطاق محافظة دمياط شملت تنفيذ أعمال أعمال صيانة شبكات الصرف المكشوف بزمام هندستى شمال وجنوب فارسكور بتكلفة ( 3,7 مليون جنيه ) بنسبة تنفيذ 35 % . فيما قامت الإدارة العامة لصرف بورسعيد بتنفيذ عدد من المشروعات المائية شملت انشاء 4 كباري علي مصرفي بورسعيد ك (1.400-4.300) والرسوة ك (1.400-4300) بتكلفة اجمالية 12 مليون جنيه ونسبة تنفيذها حتى الان 50 % كذلك انشاء نطاق شبكي واقي أمام مص محطتي جنوب سهل الحسينية القديمة والاضافية الجديده بتكلفة اجمالية 3,5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 40 % كذا انشاء عدد 4 كباري علي مصارف سرحان والتينة بتكلفة اجمالية 15,5 مليون جنيه وجارى عمل التجهيزات بالموقع الان حيث تم انشاء مصيدة الرواسب لمصب مصرف بحر البقر بتكلفة اجمالية 1,5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100 % ، اعمال تطهيرات ونزع حشائش لمصارف الادارة بتكلفة ( 7,7 مليون جنيه ) حيث تخدم هذه التطهيرات مساحة ( 100 الف فدان ) .

كما اضافت وكيل الوزارة بدمياط وبورسعيد أن الادارة العامة لحماية نهر النيل فرع دمياط تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات المائية في نطاق محافظة دمياط شملت أعمال تطهيرات ونزع حشائش لمجرى نهر النيل بأطوال اجمالية تبلغ ( 59 كيلو متر ) وذلك باستثمارات ( 431 ألف جنيه ) حيث تخدم هذه التطهيرات مساحة ( مجرى النيل من ك 164 حتى ك 223 بر ايمن ) .

فيما تقوم الإدارة العامة لحماية الشواطئ حاليا بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية تضم مشروع استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة ( الجزء الجنوبى ) بتكلفة إجمالية ( 68,8 مليون جنيه ، وكذلك مشروع استخدام ناتج تكريك المواني البحرية (انشاء أحواض ترسيب لناتج تكريك ميناء دمياط) بتكلفة إجمالية 4,7 مليون جنيه .إضافة إلى استكمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط (مرحلة ثانية) بتكلفة إجمالية نحو 45 مليون جنيه. وكذلك حماية المنطقة غرب لسان رأس البر – تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحرى غرب لسان راس البر بتكلفة 14 مليون جنيه ، وأيضا حماية المنطقة غرب لسان رأس البر-تدعيم وإعادة تأهيل حواجز الأمواج (5.4.3) بتكلفة 129 مليون جنيه. إلى جانب مشروع تكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة بتكلفة 108 مليون جنيه. ومشروع تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة ( الجزء الشمالى ) بتكلفة نحو 68 مليون جنيه.

كما يتم تنفيذ أعمال حماية المنطقة غرب لسان رأس البر-تدعيم وإعادة تأهيل حواجز الأمواج (8.7.6) بتكلفة إجمالية 61.7 مليون جنيه. وأعمال حماية وتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولي) بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه. فضلا عن استكمال الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة شرق تفريعة قناة السويس (مرحلة أولي) بتكلفة نحو 8 مليون جنيه ، تطهير قناة الصفارة والرطمة والبط بمنطقة مثلث الديبة بتكلفة وقدرها 29.9 جنيه

كذلك جارى حاليا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في نطاق محافظة دمياط الانتهاء من انشاء محطة صرف فارسكور 2 الجديدة وذلك بتكلفة اجمالية حوالى 87 مليون جنيه شاملة المكون المحلى والاجنبى و بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 78 %