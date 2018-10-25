محافظ الجيزة: استخدام العائد المادى من بيع مضبوطات الإشغالات لرفع مستوى النظافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصرف فى المضبوطات التى تم التحفظ عليها بمخازن الإشغالات، بالوحدة المحلية بعد مرور 15 يوم من عدم قيام صاحب الإشغال بالتوجه إلى الوحدة المحلية ودفع الغرامة المقررة قانوناً لاستردادها .

وقال المحافظ إن العائد المادى الذى سيتم التحصل عليه من بيع تلك الإشغالات سيتم استخدامه فى مشروعات رصف ورفع كفاءة منظومة النظافة داخل كل وحدة محلية .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها لمخازن الإشغالات الموجودة بأحياء الهرم وشمال الجيزة والوراق والعمرانية للتأكد من قيام الأحياء من نقل مخازنهم المتواجدة أسفل الكبارى إلى مناطق أكثر تأميناً، حيث منح المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن مهلة يومين للانتهاء من نقل مخازن الإشغالات التابعة لهم والموجودة أسفل الكبارى والأنفاق وعمل جرد دورى لمخازن الإشغالات للتأكد من عدم سرقتها مع توفير عناصر الأمان اللازمة لعدم حدوث أى حرائق مشدداً على عدم الاحتفاظ باسطوانات البوتاجاز والزيوت والبنزين والأخشاب أو أى مواد قابلة للاشتعال داخل المخازن حفاظاً على حياة المواطنين والمنشآت.