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قراران جديدان بتعيين رؤساء لجامعتى المنوفية والمنيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور القرار الجمهورى رقم 487 لسنة 2018 بتعيين الدكتورعادل السيد صادق مبارك رئيسًا لجامعة المنوفية. وأعلن الوزير صدور القرار الجمهورى رقم 488 لسنة ٢٠١٨ بتعيين د. مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيسا لجامعة المنيا.

والان نبدء بالتفاصيل

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