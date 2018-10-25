محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الجنوبية ويوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم جولة ميدانية بأحياء المنطقة الجنوبية لتفقد أعمال التطوير والمشروعات الجارية ومتابعة فعاليات حملات إزالة الإشغالات، وإعادة الانضباط ورفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة والتشجير بالشوارع والميادين ، والوقوف على مدى توافر الخدمات الاساسية للمواطنين وتقديمها بالشكل الامثل ، ورصد مدى استجابة وتواصل مسئولى الاحياء مع شكاوى ومشاكل المواطنين وسرعة تذليلها وحلها ، وشملت الجولة احياء البساتين والمعادى والمعصرة وطرة وحلوان و15 مايو .

وأصدر المحافظ تعليماته بالبدء لحل مشكلة ومعاناة اهالى واسر مساكن الحى الكندى بالمعادى الجديدة والتابعة لحى البساتين ، وطالب بسرعة تنفيذ مشروع ازالة الورش والمحال الصناعية المخالفة والغير مرخصة المنتشرة بالمنطقة والمقلقة للراحة وإخلائها من اى عشوائيات ونقلها الى ورش ومحال نموذجية بمنطقة موقف سيارات عربات النقل بطرة ( أرض البرادات ) ، وذلك استجابة لشكاوى اهالى الحى وإنهاء معاناتهم بسبب مصادر التلوث والإزعاج .

وخلال الجولة تفقد المحافظ سوق 15 مايو الحضارى والذى اقامته محافظة القاهرة على مساحة 15 فدان بتكلفة 120 مليون جنيهاَ ، ووجه اللواء احمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بسرعة دراسة جميع المقترحات لاستغلال السوق الاستغلال الامثل ، وأهمها بحث استخدامه لتجميع تجارة الجملة من كافة السلع والانشطة المناسبة .

وزار المحافظ المدفن الصحى ومصنع 15 مايو لتدوير المخلفات الصلبة التابع لهيئة النظافة ، والذى تصل طاقته اليومية لأكثر من 2000 طن ، وتفقد المحافظ جميع مراحل التعامل مع المخلفات بدءاَ من دخولها المصنع مرورا بعمليات الفرز الآمن والغربلة ، وانتهاء بتصنيع السماد العضوى أو انتاج الوقود الصلب البديل منها والذى يتم توريده لمصانع الأسمنت ، ثم المرحلة الأخيرة بدفن المخلفات المتبقية المرفوضة دون استخدام فى المدفن الصحى المخصص لها بشكل آمن ، مشيداَ بدور المدافن الصحية ومصانع اعادة التدوير والتى تطبق الاشتراطات البيئية والصحية العالمية فى الحفاظ على نظافة البيئة من الملوثات الناتجة عن طمر وحرق النفايات وتقليل التلوث والحفاظ على الهواء من الملوثات الناتجة عن عملية الحرق .