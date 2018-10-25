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التعليم تعلن ملامح السيرة الذاتية لقيادات الوزارة الجديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ملامح السيرة الذاتية للقيادات الجديدة الهى تم تكليفها بمناصب قيادية بالوزارة. أكرم حسن محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات (ندبًا) *حاصل على دكتوراه الفلسفة فى إعداد المعلم فى العلوم تخصص كيمياء عضوية 2000 *ماجستير إعداد المعلم فى العلوم 1992 *بكالوريوس علوم وتربية (فيزياء وكيمياء) 1986 عمل بالوظائف التالية: *رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى *مدير عام للإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية *خبير مناهج بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية مثّل الوزارة فى عدد من اللجان القومية والدولية، وقام بنشر بحوث علمية فى مجال الكيمياء العضوية ببعض الدوريات العلمية العالمية المتخصصة. الدكتورة راندا حافظ أحمد شاهين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي *حاصلة على زمالة كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا 2017 *دكتوراه الدراسات التربوية 2012 *ماجستير التربية مناهج طفل رياض الأطفال 2010 *ماجستير التنمية البشرية 2014 * ليسانس حقوق جامعة القاهرة 2003 *بكالوريوس تربية شعبة طفولة مبكرة جامعة القاهرة 1992 عملت بالوظائف التالية: *مدير الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي * مدرب معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلم. إيمان صبري يوسف محمد على مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى *حاصلة على ليسانس آداب وتربية (إنجليزى) جامعة عين شمس عملت بالوظائف التالية: *وكيل إدارة عابدين التعليمية وكيل إدارة باب الشعرية التعليمية *موجه لغة إنجليزية *مدرس لغة إنجليزية قامت بإعداد برنامج لتحسين اللغتين الإنجليزية والعربية لتلاميذ المدارس الابتدائية بالمناطق العشوائية، كما أعدت برنامج متميز للتوأمة بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية بإدارة غرب القاهرة. الدكتور خالد خلف قبيصى عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية *دكتوراه فى علم النفس التربوى 2005 *ماجستير في علم النفس التربوي 2000 *بكالوريوس خدمة اجتماعية 1992 عمل بالوظائف التالية: *وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط (ندبًا) *مدير عام الإدارة العامة للجودة ألّف عدد من الكتب منها: التعلم النشط كمدخل لتحقيق الجودة الشاملة، القيادة المبتكرة ودورها فى دعم بيئة التعلم والتعليم - عادل عبد التواب عثمان خليفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية *حاصل على ليسانس آداب وتربية 1985 لغة عربية *حاصل على جميع الدورات والبرامج التدريبية بمركز إعداد القادة عمل بالوظائف التالية: *مدير عام إدارة الهرم التعليمية *مدير عام إدارة جنوب التعليمية *وكيل إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

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