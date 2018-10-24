جامعة مونستر الألمانية تشيد بجهود الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى.. صور

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جامعة مونستر الألمانية تشيد بجهود الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى.. صوروالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 24 أكتوبر 2018 03:51 مساءً - تلقى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، رسالة شكر وتقدير من الدكتور مهند خورشيد مدير مركز الدراسات والتربية الدينية الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية.
وأشارت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، إلى نص الرسالة التى جاء فيها: يطيب لى أن أعبر لكم بالأصالة عن نفسى وصفتى وباسم مركز الدراسات والتربية الدينية الإسلامية التابع لجامعة مونستر الألمانية وباسم جامعة مونستر عن خالص شكرى وتقديرى لدعمكم الكريم والبناء لدفع التعاون العلمى بين وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمياتها الدولية ومراكزها البحثية والدعوية والجامعات الألمانية والذى سيتوج بإذنه تعالى بتوقيع اتفاقية التعاون العلمى بين جامعتنا جامعة مونستر الألمانية ووزارة الأوقاف المصرية.
وتضمنت الرسالة إشادة بالغة بجهود وزير الأوقاف فى التواصل الثقافى وتجديد الخطاب الدينى ودعم الانفتاح والتعاون مع الجامعات الأوروبية وترجمة ذلك تعليميا وبحثيا، مع رغبة جامعة مونستر فى المزيد من دعم التعاون العلمى مع وزارة الأوقاف، والبدء فى وضع الاتفاقية بين الجامعة والوزارة حيز التنفيذ.
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