التموين: مبادرة "خضار بلدنا" ستطرح 20 ألف طن خضروات وفاكهة سنويًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:38 مساءً - قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة "خضار بلدنا" ستطرح أكثر من20 ألف طن خضروات وفاكهة سنويًا، موضحاً أنه سيكون هناك لجنة متخصصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ولها مندوبين دائمين بسوق العبور و6 أكتوبر للتعاقد مباشرة مع المزارع إلى المستهلك النهائى لتقليل الحلقات الوسيطة لتخفيض الأسعار.

وأضاف " كمال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن وزير التموين على بيع الدواجن المجمدة بالمجمعات بـ38 جنيها للكيلو بدلا من 40 وكيلو اللحوم المجمدة بـ60 جنيها بدلا من 63 جنيها، مشيرًا إلى وجود منافسة بين القطاعين الخاص والعام لخدمة المستهلك.

وأشار معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى شن مباحث التموين حملات على التجار الذين يحتكرون البطاطس، لإحكام الرقابة على الأسواق.