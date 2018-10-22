وزير المالية لـ"بلومبرج": نبحث إصدار سندات بالين واليوان أوائل العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 22 أكتوبر 2018 01:29 مساءً - قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تبحث إصدار أول سندات الين اليابانى واليوان الصينيى فى الربع الأول من عام 2019 كجزء من جهودها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز التدفقات الأجنبية.

وقالت وكالة "بلومبرج"، إن الحكومة المصرية قد باعت أكثر من 13 مليار دولار من السندات أغلبها بالعملة الأجنبية منذ أن رفعت معظم ضوابط العملة ورفعت أسعار الفائدة وخفضت الدعم فى نوفمبر 2016 للمساعدة فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار. وكان أول اكتتاب بسندات اليورو صدر فى إبريل الماضى وقد تم تجاوزه. وبما أن التقلبات فى الأسواق الناشئة تجعل المستثمرين أكثر حذرا، فأن الحكومة تتطلع إلى توسيع خياراتها.

وكان معيط قد زار سيول عاصمة كوريا الجنوبية هذا الشهر، وتخطط مصر لعروض ترويجية غير متعلقة بصفقات فى الصين واليابان وماليزيا ودول آسيوية وأوروبية قبل نهاية العام.

وفى مقابلة بالهاتف مع بلومبرج، قال معيط إن السندات الآسيوية ستأتى بالإضافة إلى الإصدارات المقومة بالدولار، حيث تحاول مصر تخفيف اعتمادها على الدولار. وأوضح وزير المالية أن مصر تريد تنويع أدوات وعملات الدين وتهدف إلى أن يكون لديها سلة من السندات بالعملات المختلفة.

وسبق أن صرح وزير المالية بأن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار حلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو المقبل. وعند سؤاله عن الخطط، قال إن حجم الإصدارات والعملات والتوقيت المحدد لم يتم الانتهاء منه بعد.