موجز 1 ظهرا.. شعبة الخضروات تكشف المستور فى أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 22 أكتوبر 2018 01:29 مساءً - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ما كشفه حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، من مفاجآت خطيرة حول أسباب ارتفاع أسعار البطاطس فى الأسواق، حيث أرجع ذلك إلى احتكار كبار المنتجين وتخزين كميات كبيرة فى الثلاجات لتعطيش السوق ورفع الأسعار.

وقال نجيب لـ"الخليج 365"، إن أسعار البطاطس ارتفعت فى الجملة من 7 إلى 9 جنيهات وتصل للمستهلك فى بعض الأسواق ما بين 13 إلى 14 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن منع كبار المنتجين الزراعيين خروج البطاطس من التلاجات للأسواق بهدف رفع الأسعار لتحقيق أرباح.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، مفاجآت خطيرة حول أسباب ارتفاع أسعار البطاطس فى الأسواق، مرجعا ذلك إلى احتكار كبار المنتجين وتخزين كميات كبيرة فى التلاجات لتعطيش السوق ورفع الأسعار.

وقال نجيب لـ"الخليج 365"، إن أسعار البطاطس ارتفعت فى الجملة من 7 إلى 9 جنيهات وتصل للمستهلك فى بعض الأسواق ما بين 13 إلى 14 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن منع كبار المنتجين الزراعيين خروج البطاطس من التلاجات للأسواق بهدف رفع الأسعار لتحقيق أرباح.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

غادر وزير الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، العاصمة بيروت، موفداً من الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، لتوجيه دعوات إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور القمة الاقتصادية العربية المقررة فى بيروت فى يناير المقبل.

ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الاثنين، الكلمة الرئيسية في افتتاح أعمال الندوة الدولية "الإسلام والغرب.. تنوعٌ وتكاملٌ" التي ينظمهما الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأشار فضيلته إلى أن الشرق: أديانًا وحضاراتٍ، ليست له أيَّة مُشكلة مع الغرب، سواء أخذنا الغرب بمفهومِه المسيحي المتمثل في مؤسَّساته الدينيَّة الكبرى، أو بمفهومِه كحضارة علميَّة ماديَّة، وذلك من منطلق تاريخ الحضارات الشرقيَّة ومواقفها الثابتة في احتِرام الدِّين والعِلم أيًّا كان موطنهما وكائنًا من كان هذا العالِم أو المؤمن.

واصلت قوات المظلات المصرية والروسية، تنفيذ فعاليات وأنشطة التدريب المشترك (حماة الصداقة 3) والذى يعد من أهم التدريبات المشتركة بالمنطقة وينفذ بجمهورية مصر العربية داخل ميادين التدريب لقيادة قوات المظلات.

قال أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أنه أثناء دخول قطار رقم 80 بمحطة الأوبرا اتجاه شبرا قام أحد الركاب بضرب بلف الطوارئ نتيجة شعور أحد الركاب بضيق نفس، مما أدى إلى توقف القطار ونزول بعض الركاب بين المحطتين بممشى الطوارئ.

أكدت وسائل إعلام تركية قيام جندى تركى هارب من الخدمة العسكرية، باحتجاز رهائن بمركز تجارى بغازى عنتاب.

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك محاولات كبيرة لتطوير حركة الطيران التى تأتى لشرم الشيخ، عبر فتح خطوط جديدة للمساعدة فى تدفق الحركة السياحية لجنوب سيناء، حيث أنه فى 8 نوفمبر ستبدأ أولى الرحلات المباشرة من أذربيجان إلى شرم الشيخ، وذلك بعد تفاهمات جرت مع المسئولين هناك خلال زيارته لأذربيجان، حيث تم الاتفاق مع المسئولين وتابعت السفارة المصرية هناك تنفيذ الاتفاقات.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا، بشأن توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبنى بإجمالى عدد 120 كنيسة ومبني بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حقوق الدولة.

لقى عجوز مصرعه وأصيب 7 آخرين صباح اليوم الإثنين، فى تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى اجرة ميكروباص، بعد نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف .

تحدث ظاهرة تعامد الشمس، على وجه الملك الفرعونى، رمسيس الثانى، فى قدس الأقداس، بمعبد أبوسمبل، جنوب أسوان، مرتين كل عام، حيث يكون التعامد الأول يوم 22 أكتوبر، ويوافق يوم مولده، فيما يكون التعامد الثانى، يوم 22 فبراير، وهو يوم تتويجه ملكاً على عرش مصر.

أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية تشمل 23 مليون مواطن فى 11 محافظة أول ديسمبر.