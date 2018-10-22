رئيس الوزراء يٌصدر قرارين بتعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات

ووفقاً للقرار يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، والدبلوم المهنى فى البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلى للتنمية البشرية دبلوم المهنى.

ونص القرار الثانى، على إضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.