رئيس الوزراء يٌصدر قرارين بتعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات

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رئيس الوزراء يٌصدر قرارين بتعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعاتوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 22 أكتوبر 2018 01:29 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وتضمن القرار الأول استبدال نص المادة (248 مكرر 10) الواردة تحت عنوان (كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالي: يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة الدرجات العلمية المتمثلة في درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، وكذلك درجة دكتور الفلسفة فى الخدمة الاجتماعية فى أحد التخصصات المُبينة فى اللائحة الداخلية.
ووفقاً للقرار يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، والدبلوم المهنى فى البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلى للتنمية البشرية دبلوم المهنى.
ونص القرار الثانى، على إضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
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