المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد توريد محولات لمحطة زيزينيا

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المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد توريد محولات لمحطة زيزينياوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 22 أكتوبر 2018 01:29 مساءً - شهد المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع عقد لتوريد والإشراف على التركيب والإختبارات لعدد (3) محولات سعة 175 ميجافولت أمبير جهد 220/66/11 كيلوفولت لمحطات محولات زيزينيا جهد 220/66/11 كيلوفولت.
وأوضح المهندس جمال أن الغرض من المشروع هو تدعيم لمحطة محولات زيزينيا لمجابهة زيادة الأحمال المتوقعة .
وأضاف جمال أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى حوالى (3,03 مليون دولار أمريكى +300 ألف جنيه مصرى) ، و يتم التمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
فى السياق ذاته شهد المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع عقد لتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لـ (52) محول جهد 66/11ـ 22 كيلوفولت سعة 40 ميجافولت أمبير الحزمة ( ب ).
وأوضح المهندس جمال أن الغرض من المشروع هو تدعيم لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة ، الدلتا ، الإسكندرية وغرب الدلتا، القناة، مصر الوسطى، ومصر العليا ) لمجابهة زيادة الأحمال المتوقعة فى تلك المناطق.
وأضاف جمال أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى حوالى 362,4 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى (5) شهور.
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