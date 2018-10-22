انطلاق قافلة طبية لمعهد بحوث أمراض العيون لإجراء جراحات المياه البيضاء بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 22 أكتوبر 2018 01:29 مساءً - قدم فريق طبى من معهد بحوث أمراض العيون، خدمة طبية مجانية للمواطنين بسوهاج، خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجارى، من خلال إجراء جراحات المياه البيضاء.

ومن جانبه أشار الدكتور شريف كراوية، رئيس معهد بحوث أمراض العيون إلى أنه تم إجراء 100 عملية جراحية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، وتم تحويل 100 حالة للمعهد تحتاج إلى رعاية جراحية وطبية متخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.

جدير بالذكر أن معهد بحوث أمراض العيون يهدف إلى مكافحة أمراض العيون عن طريق إجراء البحوث والدراسات المعملية والإكلينيكية والوقائية والميدانية والإحصائية اللازمة لتطوير وسائل التشخيص والعلاج وتقديم خدمة طبية على مستوى متقدم ومتطور فى مجال تشخيص وعلاج وجراحة أمراض العيون.