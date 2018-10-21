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معلومات الوزراء يهنئ بعثة مصر بإحراز 12 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 21 أكتوبر 2018 04:41 مساءً - هنأ مركز معلومات مجلس الوزراء ، البعثة المصرية لإحرازها 12 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية بالأرجنتين. وأوضح المركز، أن مصر الأولى عربيًا وإفريقيًا في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018 بعد نجاح البعثة المصرية في إحراز 12 ميدالية، 3 ذهبية- 2 فضية -7برونزية



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