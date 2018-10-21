وزير التعليم العالى: تعديل قانون مزاولة مهنة الطب يسرى بدءا من 2018/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 21 أكتوبر 2018 04:41 مساءً -

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وتصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، بداء من العام الدراسى الجديد الحالى 2018/2019.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، ردا على سؤال للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى جاء فى قوله: "أريد أن أسجل فى مضبطة الجلسة ردا على هذا السؤالن متى سيبدأ تطبيق هذا القانون؟".

وقال وزير التعليم العالى، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الطب سيبدأ تطبيقه على الطلاب الذين دخلوا كلية الطب فى العام الدراسى الجديد 2018/2019، أما الطلاب فى الأعوام السابقة فهم يخضعون للنظام الدراسى القديم بنظام دراسة 6 سنوات وتدريب سنة واحدة".

وعقب "عبد العال": "إذن الطلاب الذين بدأءوا الدراسة فى العام الحالى يخضعون للنظام الجديد ولا يطبق على سواهم من الذين يدرسون فى أعوام سابقة، وهذا النظام لا يمس بالمراكز القانونية للطلاب الذين دخلوا قبل سريان هذا القانون، فهذه النقطة مهمة جدا لأنها بدون توضيح هتعمل إرباك وارتباك للطلاب".