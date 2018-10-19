رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تعيش حالة تعايش حقيقية بين الأديان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:34 مساءً - قال القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن مصر تعيش حالة تعايش حقيقية بين الأديان، حيث يتمتع المسلمون والأقباط بصداقات مع بعضهم البعض.

وأضاف زكى، فى تصريحات على هامش ملتقى الأديان بسانت كاترين، أن الحالة العامة حالة تعايش يوجد بها بعض المشاكل الصغيرة لكن لا يوجد خلاف بل تعايش فعلى، فالمسلمون والأقباط أصدقاء متعايشين.

من جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر تبعث برسائل من ملتقى سانت كاترين العالمى بأنها "بلد سلام".

وأضاف فودة، فى تصريحات على هامش ملتقى الاديان بسانت كاترين، أن الرسالة الثانية هى أن مصر بلد الأمن والأمان، وتعقد فعاليات الملتقى فى جو هادئ آمن.

وأشار إلى أن الرسالة الثالثة من ملتقى الأديان، أن الجامع يخطب الجمعة والكنيسة تصلى فى وقت واحد فى حريات دينية وتعانق وإيمان كامل.