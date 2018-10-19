وزير الزراعة يشكل لجنة لمراجعة قرارات صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:34 مساءً - قرر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة الأوراق والمستندات المالية والإدارية ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وكل القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات.

وكلف وزير الزراعة اللجنة أيضاً بمراجعة ما تم صرفه من بدلات وحوافز ومكافآت وأى مبالغ مالية لأعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به، والأجهزة المعاونة له خلال الفترة من عام 2015 حتى 2018.



ووفقاً للقرار الوزارى الذى حمل رقم 1439 لسنة 2018، يكون الدكتور كميل نجيب متياس رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية مقرراً للجنة، والتى تضم فى عضويتها الدكتور عادل مبروك عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة الأسبق، والمستشار أسامة الشاذلى المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمستشار محمد نشأت المستشار القانونى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلاً عن الدكتور محمد عز الدين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.