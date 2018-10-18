بسبب الاستقرار.. "إكسبيديا" تؤكد نمو السياحة الوافدة لمصر خلال 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال ديفيد ديبل، مدير "إكسبيديا" الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، إن حالة الاستقرار التي تشهدها مصر أثرت بالإيجاب على نمو مؤشرات السياحة الوافدة لها، متوقعًا أن تسجل معدلات أعلى بنهاية عام 2018 مقارنة بعام 2017، كما توقع أن يشهد عام 2019 معدلات نمو أعلى من الأعوام السابقة، خصوصًا أن السوق المصري جاذب لجميع أنواع السياحة وسوق فريد، يتم العمل فيه مع الشركاء على إرسال رسائل للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان وهو ساهم بشكل مباشر في استعادة السياحة لمصر.

وأضاف ديفيد ديبل- خلال المؤتمر السنوي الرابع لشركة إكسبيديا "Expedia" العالمية - أكبر شركة مساهمة في حركة السياحة الدولية على الإنترنت والذي عقد بالقاهرة- أن مصر تمشي بخطي ثابتة والسياحة أكثر استقرارا ولذلك نؤكد من خلال شركتنا علي أن مصر هي الاختيار الأول والأفضل لجذب السياحة إليها وهو ما نقوم به مع شركائنا المحليين والدوليين.

وأوضح "ديبل"، أهمية استئناف السياحة الروسية لمصر، قائلًا: "أننا نجحنا في تسويق مصر في العديد من الأسواق العالمية مثل السوق الإنجليزي والألماني والإيطالي بجانب أمريكا التي تعد إكسبيديا فيها أكبر شركة فضلًا عن دول الخليج وذلك نعمل أيضا على التركيز على هذه الأسواق بشكل أكبر بجانب أسواق أخري لجذب السياحة لمصر بشكل أوسع، لأن دورنا يتمثل في العمل على زيادة الطلب على السياحة لمصر".

وتابع: "لم نستطع القيام بهذا الدور بدون شراكة قوية مع شركائنا في مصر لجذب السياح من خلال الإنترنت، فضلا عما توفره الشركة من شفافية ومعلومات مختلفة للشركاء وهو ما يجعلهم يخططون للنمو وزيادة حجم أعمالهم وبالتالي زيادة معدلات النمو السياحي".

فيما قال ماجد حبشي، مدير مكتب شركة إكسبيديا في مصر، إن سوق السياحة في مصر استعاد الثقة مرة أخري نتيجة للأمن والأستقرار التي تنعم به مصر حاليًا، كما أن هناك توقعات من منظمات عالمية بنمو الحركة السياحية في مصر وزيادة معدلات السياحة الوافدة لمصر في العام الحالي والعام المقبل، مشيرًا إلى أن قطاع السفر والسياحة يشهد العديد من التطورات في المنطقة، وأن هناك حاجة كبيرة لفهم العملاء للتطورات التكنولوجية في القطاع كما يجب على الشركات سواء الناشئة أو الكبيرة وأيضًا العاملين في هذا المجال السعي باستمرار لمواكبة التقدم في سبيل تقديم خدمات أفضل للعملاء.

وأوضح أن "إكسبيديا" عقدت مؤتمرها السنوي الرابع في القاهرة والذي يهدف إلي تنشيط حركة السياحة القادمة لمصر عن طريق حجز الفنادق والطيران عبر الإنترنت، بعد ملاحظة الزيادة في الطلب على مصر من الأسواق الدولية.

وأوضح أن "إكسبيديا" حققت نجاحاً كبيراً بالتعاون مع شركائها في السوق المصري والعالمي وخصوصا من خلال تحسين البنية الأساسية وتسهيل تعاملات إكسبيديا مع القطاعات المصرية، عبر مكتبها بالقاهرة، كما تقوم الشركة بتذليل جميع العقبات التي تواجه الحجوزات على الإنترنت.