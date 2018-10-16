"31 مليون دولار منحة".. 7 مكاسب لمصر في ثاني أيام "أسبوع القاهرة للمياه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

انتهت فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسبوع القاهرة المياه، أمس الاثنين، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر الجاري.

وأطلق المنتدى أول تحالف دولي، يضم الجهات الحكومية للدول التي تتواجد بها "دلتاوات للأنهار"، من أجل إقامة شراكة تعمل على تحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لمناطق الدلتاوات (مصبات الأنهار).

ويرصد "مصراوي" في7 نقاط مكاسب مصر من "أسبوع القاهرة المياه"، خلال اليوم الثاني:

1- مناقشة آليات تبادل الخبرات، ورفع القدرات بين مختلف دول ائتلاف الدلتاوات، وخاصة عبر الموقع الإلكتروني للائتلاف.

2- التعرف على تجارب الدول المشاركة في المنتدى لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، وعرض مصر تجربتها في مجال التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، خاصة في المناطق المنخفضة من دلتا النيل.

3- عرض جهود الدولة المصرية في الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، لتنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة شمال الدلتا.

4- توقيع اتفاقية للحصول على منحة قدرها 31 مليون دولار، لتمويل أعمال حماية الشواطئ لمسافة 69 كيلو متر بالمناطق الأكثر عرضة لتأثير التغيرات المناخية.

5 - التنسيق بين جميع الدول المشتركة في أحواض الأنهار، حال إقامة أية مشروعات داخل تلك الأحواض.

6- الاستفادة من عروض اليابان وبنجلادش في مواجهة كوارث الأعاصير الشديدة، والتي تتعرض لها بشكل متكرر.

7- تحديد مسودة الإعلان المرتقب صدوره عن مؤتمر ائتلاف الدلتاوات، تمهيدًا لإقراره خلال الاجتماع الوزاري الذي سيعقد اليوم الثلاثاء.​